مصادر: البابا يحسم مصير احتفالات عيد القيامة.. الأسبوع المقبل

يدرس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المطالبات التى تلقاها بشأن إلغاء احتفالات «أسبوع الآلام» وعيد القيامة المجيد، وقصر حضورها على الكهنة والشمامسة فقط، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الفترة القليلة الماضية. وتوقعت مصادر كنسية أن يصدر البابا تواضروس الثانى قرارات بشأن احتفالات «أسبوع الآلام» وعيد القيامة، فى كنائس إيبارشيتى القاهرة والإسكندرية، خلال الأسبوع المُقبل، سواء بالإغلاق التام، أو تنظيم احتفالات وسط إجراءات احترازية مشددة، من بينها الحضور بنسبة محدودة من سعة كل كنيسة عبر الحجز المسبق، على أن يحضر الشخص مناسبة واحدة.