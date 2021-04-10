جمارك سفاجا تضبط محاولتى تهريب أسلحة بيضاء ومستحضرات تجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط محاولتى تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من مستحضرات التجميل.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة الاستاذ عمر عبدالله همام تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ ٢ من الركاب المصريين القادمين من الكويت،وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود ١٠ مطواة و٢ خنجر وكمية من مستحضرات التجميل مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٩٥ ألف و٣٤ جنيه.قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.