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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«مختارات حلو الكلام».. عدد جديد من مجلة الكرازة

السبت 10/أبريل/2021 - 08:37 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر هذا الأسبوع، صورة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني وعددٍ من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة ودير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة والمشرف على دير الأنبا موسى القوي بطريق العلمين، وذلك خلال صلوات تدشين مذابح كنيسة الشهيدة فيلومينا في دير مار بقطر بالخطاطبة يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس الماضي.

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان "مختارات حلو الكلام" لتحوي مجموعة منتقاة من روائع الحكم والأمثال والأقوال المأثورة في شتى مناحي الحياة.

أما عن المقالات فتأمل نيافة الأنبا بنيامين في خدمة سكب الطيب بعنوان "الكنيسة وآلام المخلص".

وحول "الإنجاب من متبرع" ناقش نيافة الأنبا سرابيون تلك القضية من منظور كنسي تحت ذات العنوان.

من جهة أخرى استعرض نيافة الأنبا يوسف تاريخ ذكر المركبات في الكتاب المقدس بمقاله الذى جاء بعنوان "وجمع سليمان مركبات".

هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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