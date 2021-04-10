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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مصر هى الحضارة» فى مسابقة رمضانية «بآثار الفيوم»

السبت 10/أبريل/2021 - 08:52 م
الدكتور عاطف منصور
الدكتور عاطف منصور
الفيوم - زينب علاء
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أعلنت كلية الآثار جامعة الفيوم عن المسابقة الرمضانية الثانية تحت شعار (مصر هى الحضارة)، تشمل مجموعة متنوعة ومتعددة من الأسئلة الأثرية والثقافية التي تغطي جوانب وفترات وعصور الحضارة المصرية المختلفة وجميع ومختلف مواد الآثار والتراث على مدار شهر رمضان.

تقام المسابقة تحت رعاية الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الآثار، استمرارًا لنشر ثقافة الوعي الأثري.

وصرح عاطف منصور بأن المبادرة والمسابقة الأثرية الرمضانية تأتي هذا العام تحت عنوان (مصر هي الحضارة) وتتضمن طرح عدة أسئلة أثرية وتراثية وثقافية في كل تخصصات علوم الآثار والتراث المصرية والقبطية والإسلامية واليونانية الرومانية والترميم) يوميًا خلال شهر رمضان وستعلن الإجابات الصحيحة والفائزين مساء كل يوم.

وصرح الدكتور شعبان الأمير، أستاذ ترميم وصيانة الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم ومدير وحدة ضمان الجودة والمشرف العام علي المسابقة والمبادرة الرمضانية الثانية،  أن تلك المبادرة الأثرية الرمضانية 2021 تأتي في إطار استمرار نشر ثقافة الوعي الأثري تحت عنوان (مصر هي الحضارة) ومع حلول شهر رمضان الكريم لتنشيط ذاكرة الطلاب والمشاركين والاستفادة من بعض وقتهم بالمراجعة والبحث عن المعلومة المطروحة لهم يوميًا.

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