رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

فكري يشهد الملتقى التوظيفي بكلية صيدلة بنات الأزهر بالقاهرة

السبت 10/أبريل/2021 - 08:06 م
الملتقى التوظيفي
الملتقى التوظيفي بكلية صيدلة بنات الأزهر بالقاهرة
إسلام أبوالمجد
طباعة
افتتح الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الملتقى التوظيفي الذي نظمته كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

ونقل نائب رئيس الجامعة لفرع البنات تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، للحضور جميعا، مشيدا بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة جائحة أزمة فيروس كورونا.

وأثنى على مستوى تنظيم وإقامة هذا الملتقى التوظيفي الذي يعد فرصه طيبة أمام خريجات الكلية، لفتح آفاق التعاون مع شركات الأدوية، مشيرا إلى أن خريجات الكلية نماذج مضيئة، خاصة أن كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، معربًا عن سعادته وشعوره بالفخر بحضور فعاليات هذا اليوم.

وأوضح أن أهمية الأشياء تتجلى بالوظيفة المنوطة بها، لافتا إلى أن الصيدلي يقوم بدور بارز في حماية صحة المواطنين ضمن إطار النظام الصحي، بل يعتبر العمود الفقري لهذا النظام، نظرًا لاحتكاكه المباشر مع المواطنين ولما يتمتع به من علم ومعرفة متخصصة في مجال الصحة والدواء، مشيرا إلى أن الممارسة الجيدة لمهنة الصيدلة تدعم وبشكل أساسي بنية الرعاية الصحية للمواطنين وتشكل حيزًا مهما في إتمام عملية علاج المريض وأن الاتصال المباشر واليومي الناتج عن تواجد الصيدلي الدائم في صيدليته يؤمن للمريض الاستفسار عن استعمال الدواء وملابساته، لذلك يؤكد الجميع بأن مصلحة المريض تكمن في استشارة الصيدلاني في سائر أمور الدواء.

وأكد دعم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وسعادة رئيس الجامعة، في تقديم كافة التسهيلات اللازمة نحو توفير كل ما يدفع بعجلة التقدم والرقي بالجامعة ومنها (القطاع الصيدلي)، موجها حديثه إلى الحضور قائلا: ولا ننسى أن كليتكم الموقرة بجهود الدكتورة أماني الشريف، عميدة الكلية والتي كانت أحد الأسباب في تقدم الجامعة بالتصنيف العالمي للجامعات وهو إنجاز يحسب لكليتكم، فلكم كل الشكر والتقدير.

واختتم كلمته بالتوجه إلى بناته من الطبيبات المخلصات لعملهن بعدة نصائح، قائلا: "من أب لكم قبل أي شيء وقبل أن أكون مسؤلًا بالجامعة.. أأمل منكم أن تتقوا الله في عملكم، وأن تيسروا على المرضى ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وأن تحسنوا معاملة الكبير وأن تقدموا له يد العون ولا تعامل الناس بالمثل بل عاملهم بطيب أصلك، وهذا ليس على مستوى مهنتكم فقط بل على المستوى المجتمعي أيضًا بين الأستاذ والتلميذ بين القديم والحديث، وتلك معادلة تحافظ على الكيان المجتمعي والحياة بأثرها، كن كبيرًا بعين نفسك، والطريق الذي تعتقد أنه صعبًا سيكون سهلًا بإرادتك، إبدأ أول خطوة وبعدها سيلازمك تيسير الله لك"، موصيا طبيبات الأزهر بأن يبلغن بكامل المنظومة الطبية لمستوى الرقي النابع من إيمانهن بدورهن الرشيد في المجتمع.

موضوعات متعلقة

السيسي خلال مؤتمر مع نظيره التونسي: تناولنا تطورات الأزمة الليبية

السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة فى رمضان

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب


الصور

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

الأكثر قراءة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

«الرهاب الجنسي».. معاناة سيدات ترفض أجسادهن العلاقة الحميميّة (بودكاست)

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
المزيد

الثقافة

اتحاد الناشرين يُصدر بيانًا بشأن دور النشر التي لم تجدد السجل التجاري

الجروب الأدبي التنويري ينشر الثقافة والفن دون تطرف

مصطفى رحمة يدعو لإيداع عبدالله رشدي مستشفى الأمراض العقلية

قرى دمياط تستقبل القوافل الثقافية