قصة وأحداث مسلسل بنت السلطان بطولة روجينا في رمضان 2021
السبت 10/أبريل/2021 - 09:57 م
منار إبراهيمطباعة
تواصل الفنانة روجينا تصوير أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما مسلسل بنت السلطان الذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل، لتخوض به المنافسة الدرامية للشهر الكريم.
اقرأ
أيضًا:
كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين
بكورونا
أحداث مسلسل بنت السلطان بطولة روجينا في رمضان 2021تستعد روجينا لخوض السباق الرمضاني بدور جديد ومختلف عما قدمته من قبل حيث تجسد خلال أحداث العمل دور شخصيتين متناقضتين واحدة من منطقة شعبية والأخرى من طبقة غنية، ويتكتم صناع العمل على تفاصيل المسلسل الذي تدور احداثه في إطار الإثارة والتشويق، وينتظر جمهور روجين عرض العمل بلهفة شديدة خاصة بعد تألقها في دور "فدوى" العام الماضي بمشاركتها في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان.
فريق عمل مسلسل بنت السلطان في رمضان 2021ويشارك روجينا بطولة مسلسل بنت السلطان كل من باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور فى إطار درامى اجتماعى.
اقرأ
أيضًا:
كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين
بكورونا