قصة وأحداث مسلسل بنت السلطان بطولة روجينا في رمضان 2021

أحداث مسلسل بنت السلطان بطولة روجينا في رمضان 2021

فريق عمل مسلسل بنت السلطان في رمضان 2021





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روجينا في مسلسل البرنس رمضان 2020 وكانت الفنانة روجينا تألقت العام الماضي في شهر رمضان بمسلسل "البرنس" وذلك بشخصية فدوى، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وكانت الفنانة روجينا تألقت العام الماضي في شهر رمضان بمسلسل "البرنس" وذلك بشخصية فدوى، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

تواصل الفنانة روجينا تصوير أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراماالذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل، لتخوض به المنافسة الدرامية للشهر الكريم.تستعد روجينا لخوض السباق الرمضاني بدور جديد ومختلف عما قدمته من قبل حيث تجسد خلال أحداث العمل دور شخصيتين متناقضتين واحدة من منطقة شعبية والأخرى من طبقة غنية، ويتكتم صناع العمل على تفاصيل المسلسل الذي تدور احداثه في إطار الإثارة والتشويق، وينتظر جمهور روجين عرض العمل بلهفة شديدة خاصة بعد تألقها في دور "فدوى" العام الماضي بمشاركتها في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان.ويشارك روجينا بطولة مسلسل بنت السلطان كل من باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور فى إطار درامى اجتماعى.