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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قصة وأحداث مسلسل بنت السلطان بطولة روجينا في رمضان 2021

السبت 10/أبريل/2021 - 09:57 م
مسلسل بنت السلطان
مسلسل بنت السلطان
منار إبراهيم
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تواصل الفنانة روجينا تصوير أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما مسلسل بنت السلطان الذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل، لتخوض به المنافسة الدرامية للشهر الكريم.

أحداث مسلسل بنت السلطان بطولة روجينا في رمضان 2021

تستعد روجينا لخوض السباق الرمضاني بدور جديد ومختلف عما قدمته من قبل حيث تجسد خلال أحداث العمل دور شخصيتين متناقضتين واحدة من منطقة شعبية والأخرى من طبقة غنية، ويتكتم صناع العمل على تفاصيل المسلسل الذي تدور احداثه في إطار الإثارة والتشويق، وينتظر جمهور روجين عرض العمل بلهفة شديدة خاصة بعد تألقها في دور "فدوى" العام الماضي بمشاركتها في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان.

فريق عمل مسلسل بنت السلطان في رمضان 2021

ويشارك روجينا بطولة مسلسل بنت السلطان كل من باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور فى إطار درامى اجتماعى.

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روجينا في مسلسل البرنس رمضان 2020

وكانت الفنانة روجينا تألقت العام الماضي في شهر رمضان بمسلسل "البرنس" وذلك بشخصية فدوى، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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