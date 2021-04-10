مسلمون وأقباط يعلقون زينة رمضان في شوارع شبرا (صور)

شهدت شوارع شبرا مصر حالة من البهجة استعدادًا لقدوم الشهر الكريم وعبر الأهالي عن فرحتهم بتعليق الزينة بالشوارع والحارات، حيث بادر مجموعة من الشباب الأقباط والمسلمين من سكان المنطقة بتعليق الزينة كعادة سنوية تعودوا عليها عام بعد عام.يحكي مينا جرجس أحد سكان المنطقة، أنه ينتظر شهر رمضان لمشاركة المسلمين فرحتهم بتعليق الزينة والفوانييس وهذا يعكس المحبة والترابط بيننا حيث أن قدوم شهر رمضان له بهجه تنتشر في المنطقة وتثير السعادة في نفوس كل سكان شبرا وخاصة الأطفال.وعن استمراره في تلك العادة قال إنه منذ طفولته وهو معتاد على مشاركة أصدقائه المسلمون في تعليق الزينة وأيضًا يقوم بتوزيع التمر علي الصائمين في وقت الفطار وأكد أنه مستمر في ذلك العمل مهما كانت العوائق والمشاغل.عن مراحل تعليق الزينة، قال"محمد حسن" أحد سكان المنطقة إنه يجتمع مع جيرانه ثم يذهبوا لشراء الزينة وبعد ذلك يقوموا بتقسم أنفسهم الي مجموعات لتعليق الزينة في الشوارع، يستكمل انهم يجمعون المال من الجيران والأهالي ويساهم في الدفع أصدقائه الأقباط.وأكد «حسن» أن مشهد مشاركة الأقباط والمسلمين في تعليق الزينة مشهد معتاد لسكان المنطقة ليس مشهدًا غريبًا لأننا أخوه وجيران منذ سنوات ويربطنا علاقه صداقه وحب قوية.وأشار أنه يشعر بالارتباط بين الأقباط والمسلمين في ذلك الشهر حيث أننا نجتمع لتزين شوارع المنطقة ورد روح البهجة والسرور اليها، معلقا "ربنا مايقطعلنا عادة"، يستكمل رغم إنتشار فيروس كورونا في العام الماضي قمنا بتعليق الزينة ومشاركة اخوتنا المسلمون فرحتهم بحلول شهر رمضان الكريم.