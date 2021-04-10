يبحث كثيرون عن تردد جميع قنوات النايل سات 2021، بعد تم تغيير جميع الترددات منذ من العام الميلادي الجديد، وتستمر عمليات البحث نظرًا لإقبال شهر رمضان، حيث يبدأ الموسم الرمضاني في الدراما حيث تعرض الفضائيات ما يزيد عن 30 مسلسلا.





تردد جميع قنوات النايل سات 2021

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة جميع الترددات الخاصة بقنوات النيل سات 2021، والتي تتضمن التالي: تردد قناة cbc الجديد، القمر الصناعي: نايل سات.، التردد: 11785، الاستقطاب عامودي: (V)، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 3\4، الجودة: SD.





وأما عن تردد قناة cbc +2، عبر القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11488، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 3\4، الجودة: SD.





وأما تردد قناة سي بي سي سفرا cbc sofra، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11390، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 3\4، الجودة: SD.





وأما عن تردد قناة cbc إكسترا، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11390، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 3\4، الجودة: SD.





بينما جاء تردد قناة dmc الجديد، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11449، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 56، الجودة: SD.





وأما عن تردد قناة سي بي سي CBC الجديد، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11785، الاستقطاب: رأسي (V)، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 56، الجودة: SD.





بينما جاء تردد قناة الحياة الجديد، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 12207، الاستقطاب: رأسي (V)، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 56، الجودة: SD.

تابع تردد جميع قنوات النايل سات 2021

بينما تردد قناة النهار الجديد 2021، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11785، الاستقطاب: رأسي (V)، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 56، الجودة: SD.





وأما عن تردد قناة ON، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 10853، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 56، الجودة: SD.