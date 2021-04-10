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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

السبت 10/أبريل/2021 - 09:57 م
رمضان
رمضان
اسماء منصور
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بينما يفصلنا عن شهر رمضان الكريم قرابة أسبوع، ويبحث كثيرون عن تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١ ولاسيما وأن ترددات القنوات تتغير في مطلع كل عام للحصول على جودة أعلى وبث أفضل للمشاهد.

 وحرصا من الدستور على توفير كافة المعلومات لقرائها نعرض لكم تردد القنوات الدينية في رمضان ٢٠٢١.

قائمة ترددات القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١


وليس خفيا أن هذه القنوات تحظي بأهمية خاصة لدي الشعب المصري لغالبية الشعب المصري هو شعبا متدين في الهموم وفي شهر رمضان الكريم علي وجه الخصوص فهو الشهر الذي يتقرب فيه العبد من ربه بالعبادات المختلفة والصوم وتلاوة القرآن مما يجعل الأشخاص في بحث دائم عن هذه القنوات التي هي بمثابة توجيه لهم في بعض الأحيان نظرا لما بها من قراءات وخطب وبرامج دينيه وفيما يلي تردد أبرز ألقنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

تردد مجموعة قنوات المجد
 عبر القمر الصناعي عربسات
التردد: 12476
الإستقطاب عمودي
أو عبر التردد: 11372 أفقي عبر القمر الصناعي نايل سات.


تردد قناة الرسالة الفضائية
- نايل سات
تردد 11296
استقطاب أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 34.

- عرب سات: تردد 11843، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصويب الخطأ 34.

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تردد قناة اقرأ
التردد 12034.
الاستقطاب أفقي H.
تقوم القناة بالبث بجودة: SD.
في حين أن معامل تصحيح الخطأ: 56.معدل الترميز: 27500.
اسم القناة على الريسيفر: “ Iqraa TV “.
تردد قناة الرحمة الدينية

لتردد: 10873.
معدل الترميز: 27500.
وتتواجد القناة على القمر الصناعي نايل سات.
ويذكر أن الاستقطاب الخاص بها: رأسي V.
بينما معامل التصحيح: 56.

تتواجد القناة على الريسيفر باسم Al Rahma

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