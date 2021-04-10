تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١
السبت 10/أبريل/2021 - 09:57 م
اسماء منصورطباعة
بينما يفصلنا عن شهر رمضان الكريم قرابة أسبوع، ويبحث كثيرون عن تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١ ولاسيما وأن ترددات القنوات تتغير في مطلع كل عام للحصول على جودة أعلى وبث أفضل للمشاهد.
وحرصا من الدستور على توفير كافة المعلومات لقرائها نعرض لكم تردد القنوات الدينية في رمضان ٢٠٢١.
وليس خفيا أن هذه القنوات تحظي بأهمية خاصة لدي الشعب المصري لغالبية الشعب المصري هو شعبا متدين في الهموم وفي شهر رمضان الكريم علي وجه الخصوص فهو الشهر الذي يتقرب فيه العبد من ربه بالعبادات المختلفة والصوم وتلاوة القرآن مما يجعل الأشخاص في بحث دائم عن هذه القنوات التي هي بمثابة توجيه لهم في بعض الأحيان نظرا لما بها من قراءات وخطب وبرامج دينيه وفيما يلي تردد أبرز ألقنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١
عبر القمر الصناعي عربسات
التردد: 12476
الإستقطاب عمودي
أو عبر التردد: 11372 أفقي عبر القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة الرسالة الفضائية
- نايل سات
تردد 11296
استقطاب أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 34.
- عرب سات: تردد 11843، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصويب الخطأ 34.
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بكورونا
تردد قناة اقرأ
التردد 12034.
الاستقطاب أفقي H.
تقوم القناة بالبث بجودة: SD.
في حين أن معامل تصحيح الخطأ: 56.معدل الترميز: 27500.
اسم القناة على الريسيفر: “ Iqraa TV “.
تردد قناة الرحمة الدينية
لتردد: 10873.
معدل الترميز: 27500.
وتتواجد القناة على القمر الصناعي نايل سات.
ويذكر أن الاستقطاب الخاص بها: رأسي V.
بينما معامل التصحيح: 56.
تتواجد القناة على الريسيفر باسم Al Rahma
قائمة ترددات القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١
وليس خفيا أن هذه القنوات تحظي بأهمية خاصة لدي الشعب المصري لغالبية الشعب المصري هو شعبا متدين في الهموم وفي شهر رمضان الكريم علي وجه الخصوص فهو الشهر الذي يتقرب فيه العبد من ربه بالعبادات المختلفة والصوم وتلاوة القرآن مما يجعل الأشخاص في بحث دائم عن هذه القنوات التي هي بمثابة توجيه لهم في بعض الأحيان نظرا لما بها من قراءات وخطب وبرامج دينيه وفيما يلي تردد أبرز ألقنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١
تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١تردد مجموعة قنوات المجد
عبر القمر الصناعي عربسات
التردد: 12476
الإستقطاب عمودي
أو عبر التردد: 11372 أفقي عبر القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة الرسالة الفضائية
- نايل سات
تردد 11296
استقطاب أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 34.
- عرب سات: تردد 11843، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصويب الخطأ 34.
اقرأ
أيضًا:
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مواجهة كورونا (إنفوجراف)
«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين
بكورونا
تردد قناة اقرأ
التردد 12034.
الاستقطاب أفقي H.
تقوم القناة بالبث بجودة: SD.
في حين أن معامل تصحيح الخطأ: 56.معدل الترميز: 27500.
اسم القناة على الريسيفر: “ Iqraa TV “.
تردد قناة الرحمة الدينية
لتردد: 10873.
معدل الترميز: 27500.
وتتواجد القناة على القمر الصناعي نايل سات.
ويذكر أن الاستقطاب الخاص بها: رأسي V.
بينما معامل التصحيح: 56.
تتواجد القناة على الريسيفر باسم Al Rahma