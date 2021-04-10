قائمة ترددات القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

تردد مجموعة قنوات المجد



تردد قناة الرسالة الفضائية



وليس خفيا أن هذه القنوات تحظي بأهمية خاصة لدي الشعب المصري لغالبية الشعب المصري هو شعبا متدين في الهموم وفي شهر رمضان الكريم علي وجه الخصوص فهو الشهر الذي يتقرب فيه العبد من ربه بالعبادات المختلفة والصوم وتلاوة القرآن مما يجعل الأشخاص في بحث دائم عن هذه القنوات التي هي بمثابة توجيه لهم في بعض الأحيان نظرا لما بها من قراءات وخطب وبرامج دينيه وفيما يلي تردد أبرز ألقنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١عبر القمر الصناعي عربساتالتردد: 12476الإستقطاب عموديأو عبر التردد: 11372 أفقي عبر القمر الصناعي نايل سات.- نايل ساتتردد 11296استقطاب أفقيمعدل الترميز: 27500معامل تصحيح الخطأ 34.- عرب سات: تردد 11843، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصويب الخطأ 34.

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تردد قناة اقرأ



التردد 12034.الاستقطاب أفقي H.تقوم القناة بالبث بجودة: SD.في حين أن معامل تصحيح الخطأ: 56.معدل الترميز: 27500.اسم القناة على الريسيفر: “ Iqraa TV “.تردد قناة الرحمة الدينيةلتردد: 10873.معدل الترميز: 27500.وتتواجد القناة على القمر الصناعي نايل سات.ويذكر أن الاستقطاب الخاص بها: رأسي V.بينما معامل التصحيح: 56.تتواجد القناة على الريسيفر باسم Al Rahma