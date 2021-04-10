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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 وفيات و127 إصابة بكورونا في الجزائر

السبت 10/أبريل/2021 - 07:39 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية السبت تسجيل ثلاث حالات وفاة و127 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس (كورونا) الدكتور جمال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه بعد الإعلان عن هذه النتائج المتعلقة بالجائحة ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 118378 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 3126 حالة.
وأضاف فورار أن الإصابات الجديدة المسجلة اليوم تم رصدها عبر 18 ولاية منها أربع ولايات سجلت أكثر من 10 إصابات و14 ولاية سجلت أقل من تسع حالات فيما لم يتم تسجيل أي إصابة عبر 30 ولاية" كما سجلت الجزائر العاصمة مجددا "أعلى حصيلة للاصابات اليومية بواقع 23 حالة جديدة".
ولفت فورار إلى تسجيل 101 حالة جديدة للشفاء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المؤسسات الاستشفائية بعد تعافيهم من الوباء إلى 82493 حالة مع تواجد 19 مريضا تحت العناية الطبية المركزة.

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