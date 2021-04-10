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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

38 وفاة و2705 إصابات بكورونا في لبنان

السبت 10/أبريل/2021 - 07:27 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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أعلن لبنان اليوم السبت تسجيل 38 حالة وفاة و2705 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إنه بتسجيل هذه الأرقام الجديدة يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي إلى 494633 إصابة في حين يرتفع إجمالي عدد الوفيات الى 6630 حالة.
وأشارت في المقابل إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 402279 حالة فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال ال24 ساعة الماضية 20288 فحصا.
وتواصل وزارة الصحة حملة التطعيم في مراكز طبية توزعت على كل المناطق اللبنانية وبدأت بالطواقم الطبية والفئات العمرية الكبيرة على أن تشمل معظم المواطنين اللبنانيين في الفترات المقبلة.
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان عن تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حتى آخر شهر سبتمبر المقبل.
وكانت (غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث) قررت منع الخروج والدخول إلى الشوارع اعتبارا من ال12 من الشهر الجاري ولمدة شهر من الساعة التاسعة والنصف مساء (بالتوقيت المحلي) حتى الخامسة فجرا يوميا كما قررت منع إقامة الولائم والخيام وموائد الافطار الرمضانية، مع السماح للهيئات والجمعيات الخيرية بتوزيع الطعام بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية.

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