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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أحمد خالد صالح عن اعتذراه عن «نجيب زكي زركش»: سوء حظ

السبت 10/أبريل/2021 - 07:20 م
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
هاجر رضا
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يشارك الفنان أحمد خالد صالح، في الماراثون الرمضاني 2021، بالمسلسل الدرامي"قصر النيل" مع النجمتين دينا الشربيني وريهام عبد الغفور، إضافة إلى أدواره في الفيلمين السينمائيين "30 مارس" و"العراف.. عودة يونس" المقرر طرحهما بدور العرض خلال الفترة المقبلة، وقال "صالح": "متحمس كثيرًا لمشاهدة مسلسل "قصر النيل" مع الجمهور؛ لأنه عمل مختلف تمامًا عن أعماله السابقة".

وتابع صالح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "إن المخرج خالد مرعي هو من رشحني لدوري في المسلسل، وانا سعيد جدًا بهذا الدور، وهو دور شاب عاطل عن العمل ينتمي لعائلة السيوفي، وهي العائلة التي تدور حولها أحداث المسلسل"، معربًا عن حزنه الشديد لاعتذراه عن المشاركة بمسلسلي"نجيب زكي زركش" مع النجم يحيي الفخراني، و"النمر" مع الفنان محمد إمام بسبب مواعيد التصوير، معتبرًا هذا سوء حظ.

جدير بالذكر قناة mbc مصر أعلنت عن عرض مسلسل «قصر النيل» بطولة دينا الشربيني حصريًا في رمضان المقبل 2021، والذي يدور حول صراعات خفيّة تقدم أحداثها المال والسلطة والسياسة والحب خلال خمسينات وستينات القرن الماضي في أعقاب ثورة يوليو في مصر، في الدراما الاجتماعية «قصر النيل» فيما تعرض كل حلقة من حلقاته على منصة «شاهد VIP» قبل 24 ساعة من عرضها على الشاشة.

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