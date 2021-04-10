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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1379 إصابة وشفاء 1219 بكورونا في الكويت

السبت 10/أبريل/2021 - 07:17 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
وكالات
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند السبت تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 245704 في حين سجلت 10 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1403.
وقال السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 1219 حالة شفاء من الإصابة ب(كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 229846 حالة.
وأضاف أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 55ر93 في المئة.
وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 226 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14455 حالة.
وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 9169 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2151495 فحصا مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 04ر15 في المئة.
وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.

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