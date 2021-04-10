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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

40 وفاة و2589 إصابة بكورونا في بريطانيا

السبت 10/أبريل/2021 - 07:16 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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أعلنت بريطانيا اليوم السبت ارتفاع إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 127080 حالة بعد تسجيل 40 وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية.
وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي أنها أحصت 2589 اصابة جديدة بالفيروس الامر الذي رفع اجمالي الاصابات المؤكدة الى اربعة ملايين و368 ألف شخص.
وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس الى 32 مليونا و10 آلاف شخص في حين بلغ عدد الذين تم تطعيمهم بجرعتين ستة ملايين و991 الف شخص.
وكانت السلطات الصحية البريطانية اعلنت قبل ثلاثة أيام أنه سيتم تطعيم البالغين ممن تقل أعمارهم عن الثلاثين عاما بلقاح بديل عن (اكسفورد - استرازينيكا) بسبب ما وصفتها بحالات "نادرة جدا" لتخثر الدم.
وأوصت هيئة الأدوية البريطانية في بيان من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح (اكسفورد) وتعرضوا لمشكلات متعلقة بتخثر الدم بتجنب أخذ الجرعة الثانية مؤكدة أنها مستمرة في تقييم تطورات هذه القضية وتغيير الارشادات بناء على ذلك.
يذكر ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أن حكومته ماضية في خطة إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والترفيهية بعد غد الاثنين عقب الاغلاق الذي استمر منذ ديسمبر الماضي.
وذكر جونسون أنه سيتم السماح بإعادة فتح كل المحلات التجارية غير الأساسية والنوادي الرياضية فضلا عن صالونات الحلاقة والتجميل وحدائق الحيوانات إلى جانب السماح للمطاعم والمقاهي التي تملك مساحات مفتوحة بتقديم الوجبات للزبائن.

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