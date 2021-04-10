34 مليون جنيه إضافية لرصف طرق وشوارع كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مدن وقرى المحافظة تشهد أعمال رصف سيتم الإعلان عنها يوميًا عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومجالس المدن، سواء شوارع داخلية ضيقة بالإنترلوك، أو شوارع القرى والمدن، مؤكدًا أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وافقت على اعتماد 34 مليون جنيه لرصف شوارع رئيسية بمدن المحافظة، إضافة للميزانية المخصصة للمحافظة لرصف الطرق.جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وإسلام طه، معاون المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء مجالس المدن ووكلاء الوزارات.واستعرض محافظ كفر الشيخ خلال لقائه التاسع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأعمال الجارية في المناطق السكنية الجديدة بالمحافظة والمشروعات الخدمية التي تشهدها مدن وقرى المحافظة وأعمال الرصف، واستمع المحافظ للطلبات المقدمة من النواب كل في دائرته وحلها، مؤكدًا أنه شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة المواطنين.