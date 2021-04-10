خالد الطوخى يكتب: الذراع القوية للدولة فى دعم التحول الرقمى

لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتم تجاهل هذا الإنجاز الكبير وغير المسبوق الذى حققته الدولة المصرية التى تنهض وبقوة فى مختلف المجالات.. فحينما افتتح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام مجمع الوثائق المؤمّنة‬، فإنه بذلك يكون قد افتتح إحدى أهم وأبرز أذرع الدولة فى دعم التحول الرقمى بشكل مميكن، فضلًا عن ذلك فإنه يضيف لمصر مكانة متميزة خاصة فى تطبيق مبدأ «الحوكمة» والحفاظ على البيانات التى من شأنها أن تُسهم فى التيسير على صانعى القرار اتخاذ قراراتهم بشكل سليم وقائم على أسس علمية ووفق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية.

‏وهذا المجمع الذى افتتحه السيد الرئيس مقام فى طريق «القاهرة- السخنة» على مساحة ٥٧٠ ألف متر مربع، ويتضمن مجموعة من المنشآت على مساحة ١٩٥ ألف متر، وهو مشروع متكامل متخصص فى تصنيع وإصدار جميع الوثائق والمحررات الذكية للأجهزة الحكومية، لذا فيمكننا القول إنه يعد بمثابة أداة رئيسية لصالح جميع الجهات الحكومية فى الاحتياجات والمتطلبات الأساسية فى التحول الرقمى.

واللافت للنظر أن الأعمال الإنشائية للمشروع قد بدأت فى نهاية فبراير ٢٠١٨، وتم الانتهاء من تنفيذه نهاية عام ٢٠١٩، ولكن فى فبراير ٢٠٢٠ تم التأكد من جاهزيته للعمل دون وجود أى معرقلات أو أى خلل فى التنفيذ على أكمل وجه.. فالمجمع يمتلك أكثر من ٣٩٨ براءة اختراع وملكية فكرية، ويضم مركزًا لتكنولوجيا صناعة الهولوجرام ثنائى وثلاثى ورباعى الأبعاد، وهى تقنية حديثة سوف تسهم وبشكل كبير فى تغيير الكثير من المفاهيم السائدة فى مجالات العمل الرقمى، لذا فإننا نجد هذا المجمع يتمتع بسعة هائلة ومصمم بشكل قابل لاستيعاب البيانات المتدفقة من مصر والشرق الأوسط، ليس هذا وحسب، بل إنه قابل لاستقبال تدفق البيانات من القارة الإفريقية بالكامل، كما يضم مجمعًا لتصنيع أوراق البنكنوت، وهو الذى يعد الأكبر والأحدث عالميًا، حسب ما أكدته تقارير بحثية عالمية معنية بهذا المجال، حيث يضم المجمع مركزين للطباعة المؤمّنة يمكنهما طباعة جميع وسائل التأمين على الأوراق، وتتوافر فيه أيضًا ٣ مراكز لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية، وذلك طبقًا لأنواع البطاقات المطلوبة، كما يضم المجمع مركزين لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية التى يتم استخراجها طبقًا لمعايير منظمة «الإيكاو»، وملحق به أيضًا جميع الخطوط التكنولوجية لصناعة العلامات المائية أو الأنسجة التأمينية، وهو فى ذلك يسير وفق أحدث ما وصل إليه العلم فى مكافحة التزييف والتزوير، كما يضم أيضًا مركزين لتخصيص البيانات على البطاقات والجوازات، وهى التقنية الأحدث على مستوى العالم.

من ناحية أخرى، نجد أن مبنى تقديم الخدمات المميكن قد تم تصميمه ليسع أكثر من ٣٠٠٠ مواطن.. والحق يقال فإنه اجتاز جميع إجراءات التقييم من قبل شركتى «فيزا» و«ماستر» العالميتين للحصول على الرخصة الدولية، وهذه بكل تأكيد تعد قيمة مضافة لهذا المركز، فهى تؤكد، وبما لا يدع مجالًا للشك، أننا أمام إنجاز تاريخى بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وفى تقديرى الشخصى أن هناك مسألة فى منتهى الأهمية يضعها أمامنا هذا المجمع شديد الأهمية وشديد التخصص، وهى أننا نسير بخطى سريعة ومتلاحقة نحو الحوكمة.. وعلى ذكر كلمة «الحوكمة» فإننى أوضح بعض الحقائق حول هذا المفهوم، وهى أن الحوكمة الإلكترونية تعد بحق ثورة تخالف المألوف، حيث تدرك الحكومات الآن أكثر من أى وقت مضى فوائد الحوكمة الإلكترونية، خاصة بعدما استطاع الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة أن تحول حياتنا من النقيض للنقيض، بل تغيرت نظرتنا للأشياء بشكل جذرى، فإذا كانت التقنية غزت حياتنا دفعة واحدة، وأصبحت مفروضة علينا فرضًا، فلماذا لا نعمل على الاستفادة منها خاصة أن فوائد الحوكمة الإلكترونية كثيرة ومتنوعة؟ فأحد أبرز فوائد الحوكمة الإلكترونية أنها تسهم فى إنجاز المهام بشكل سريع جدًا، حيث أتاحت الهواتف الذكية والخدمات عبر الإنترنت إمكانية النقل الفورى لكميات كبيرة من البيانات فى جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذى يعنى أنه من الممكن أن تعمل الحوكمة الإلكترونية على تسريع إنجاز الخدمات، كما أن هذه الحوكمة تسهم فى تقليل النفقات، إذ تستهلك الرسائل والسجلات المكتوبة وطريقة إنجاز الأشياء بالطريقة التقليدية الكثير من الوقت والجهد وإهدار الكثير من الأموال.

وبالتالى فإن استبدال هذه الطرق التقليدية واستخدام الهواتف الذكية والإنترنت يمكن أن يوفرا الكثير من المال، وتلك واحدة من أبرز فوائد الحوكمة الإلكترونية، فضلًا عن ذلك فهى تتيح الشفافية كذلك للمواطنين من الاطلاع على جميع المعلومات التى يريدونها، وقتما يريدون، بلمسة إصبع على شاشة الهاتف المحمول، كما يمكن أن يؤدى أيضًا تطبيق الحكومة الإلكترونية إلى تعزيز الاتصالات الأفضل بين الحكومة وقطاع الأعمال، وهذه فى تقديرى ميزة كبرى يستفيد منها رواد الأعمال، والشركات الناشئة بشكل خاص، إذ يمكنها أن تتواصل بفاعلية وتنافس تلك الشركات الكبرى الموجودة فى السوق من أجل الحصول على صفقة ما، وهو ما يعنى أن إحدى فوائد الحوكمة الإلكترونية تقليل الاحتكار وإتاحة مساحة للجميع، كما أنها تعمل، وفى الوقت ذاته، على صنع سوق مفتوحة وشفافة، واقتصاد أقوى، وتساعد الحوكمة الإلكترونية أيضًا فى بناء الثقة بين الحكومات والمواطنين، وهى عامل أساسى فى الحوكمة الرشيدة، التى تسعى إلى استخدام الاستراتيجيات القائمة على الإنترنت لإشراك المواطنين بشكل عام، وهذا يعنى وبشكل لافت للنظر أن الحوكمة الإلكترونية تعمل- وإن كان ذلك بشكل غير مباشر- على تحسين الأداء.

وهناك مسألة فى غاية الأهمية تتعلق أيضًا بأهمية الحوكمة، وهى أنها تسهم بشكل كبير فى تقليل الفساد، فإذا كنا نتعامل مع آلات صماء وفى عصر رقمى أكثر ما يميزه هيمنة الرؤية، وكون كل شىء متاحًا ومعروفًا لدى الجميع، فهذا معناه أنه لم تعد للفساد فرصة لأن يتواجد فى المجتمع بأى شكل من الأشكال.

