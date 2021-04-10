السعودية: استمرار ارتفاع الحالات النشطة المصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، إن الحالات النشطة والحرجة لفيروس كورونا في البلاد لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة أن الإحصائية الجديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 10 وفيات و878 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8113 حالة، منها 914 حرجة.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 397636 حالة، و6747 وفاة، فيما تعافى من الفيروس 382776 شخصًا.