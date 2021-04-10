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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهم بالتحرش بطفلة في الزاوية الحمراء

السبت 10/أبريل/2021 - 07:04 م
حبس المتهم
حبس المتهم
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، حبس شاب ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطفلة ومحاولة اغتصابها بمدخل عقار.

كان قد أمر المستشار أحمد حسانين رئيس النيابة، حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلف بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بقيام الأهالي بالقبض على شاب حاول اغتصاب طفلة داخل عقار بدائرة القسم، وتبين أنه أثناء دخول طفلة 9 سنوات لأحد العقارات تبعها المتهم وحاول التحرش بها واغتصابها، فتمكنت من الهروب منه.

كشفت التحريات أن الشاب حاول الهروب، لكن الأهالي تمكنوا من القبض عليه وإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وتم اقتياده لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تظهر فيه طفلة عمرها نحو 9 سنوات، ثم يقوم شاب فى العشرينيات من العمر بالتسلل خلفها، والدخول إلى العقار وبعدها تخرج الطفلة مسرعة ويحاول المتهم الهروب، لكن الأهالي يعترضون طريقه، ويتمكنون من ضبطه وتم إبلاغ الشرطة التي انتقلت لمكان الواقعة.

تحفظ رجال المباحث على المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، واعترف بارتكابه الواقعة.

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