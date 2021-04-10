اتحاد الناشرين يُصدر بيانًا بشأن دور النشر التي لم تجدد السجل التجاري

أصدر اتحاد الناشرين، بيانا، منذ قليل، أوضح فيه أنه وبالتنسيق مع هيئة الكتاب المصرية وبعد تبين وجود عدد كبير من الناشرين لم يتم تجديد السجل التجارى الخاص بهم، وتقدموا للجهات المختصة لتجديد السجل، فقد تم الاتفاق على منح الناشر خطاب من الاتحاد يفيد بأنه جار استخراج السجل التجاري الخاص به ولا مانع من مشاركته في المعرض.وتابع البيان: "وعلى الناشرين الذين تقدموا بطلب تجديد السجل التجاري الخاص بهم تقديم تلك الأوراق إلى الاتحاد للحصول على الخطاب الموجه للهيئة المصرية العامة للكتاب لإتاحة مشاركتهم في المعرض لحين الانتهاء من تجديد السجل الخاص بهم".