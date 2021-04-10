13 % زيادة في القروض الممنوحة من البنوك

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن وصول أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك إلى ٢.٤٩ تريليون جنيه في نھایة دیسمبر ٢٠٢٠ بارتفاع بلغ ٢٩٣٫٠ ملیار جنیه بمعدل ١٣٫٣ ٪خلال الفترة یولیو دیسمبر من العام المالى ٢٠٢٠٢٠٢١).وارجع المركزي الارتفاع لزیادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو ١٦٢٫٧ ملیار جنیه بمعدل ٢٤٫٢،٪ وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار ١٣٠٫٣ ملیار جنيه بمعدل ٨٫٥.٪ وقد جاءت الزیادة في الأرصدة الممــنوحة للحكومة محصلة لــزیادة كل من الأرصدة بالعمــلة المحلیة بمقدار ١٥٣٫٩ ملــیار جنیه والأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما یعادل ٨٫٨ ملیار جنیه.ویشیر التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیــر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته ٥٨٫٩ ٪من تلك الأرصدة في نھایة دیسمبر ٢٠٢٠