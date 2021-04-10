الرئيس التونسى يستقبل رئيس الوزراء فى مقر إقامته بقصر القبة

استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم السبت بمقر إقامته بقصر القبة ‏الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء‏‎.‎‎وأكد رئيس التونسى على ما تتقاسمه تونس ومصر من قيم ومبادئ وأهداف ‏مشتركة وما يتوفر للبلدين من فرص وآفاق تعاون واعدة ومتنوعة فى عدة ‏مجالات، داعيا إلى ضرورة التسريع بعقد الاستحقاقات الثنائية وفى مقدمتها اللجنة ‏العليا، ولجنة التشاور السياسى لإجراء تقييم شامل لأطر التعاون والشراكة ‏وصياغة مقاربات جديدة تمكن من الارتقاء بالعلاقات بين تونس ومصر إلى مراتب ‏أفضل بما يمكن من تحقيق ما يرنو اليه الشعبان الشقيقان من استقرار ونماء.‏وثمن الدكتور مصطفى مدبولى على مواقف تونس الداعمة لمصر، وأعرب عن ‏استعداد مصر لمزيد توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع تونس‎