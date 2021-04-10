ضبط سيدة بحوزتها كمية من مخدر «الشادو» بالمعصرة

تمكن رجال مباحث المعصرة، بقيادة المقدم محمد مجدي، من ضبط سيدة بحوزتها كمية من المواد المخدرة بهدف الاتجار.كانت البداية عندما وردت معلومات سرية تفيد بوجود سيدة لديها معلومات جنائية بدائرة القسم وبحوزتها كمية من المواد المخدرة.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنوا من ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الشادو والبودر، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بهدف الاتجار.تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.