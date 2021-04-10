إخلاء سبيل 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل 11 متهمًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.ويواجه المتهمون بالقضية 1530 لسنة 2019 اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.