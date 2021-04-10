غدًا.. توفير منتجات مجمع الإنتاج الحيواني بجامعة الفيوم

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إنه حرصًا من إدارة الجامعة على تقديم منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار مناسبة تم الاتفاق مع الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني على توفير منتجات المجزر الآلي المتكامل بيوسف الصديق لكافة منتسبي الجامعة.أضاف شديد أنه بمناسبة حلول شهر رمضان سيتم تواجد سيارات مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل محملة بمنتجات المجمع داخل الحرم الجامعي غدًا الأحد.