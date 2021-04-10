البرلمان العربي يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للتسامح والسلام

وقع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي مذكرة تفاهم مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، على هامش الجلسة الخامسة للبرلمان، والتي عقدت اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية.وذكر البرلمان العربي في بيان اليوم أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون المشترك في نشر وتعزيز ثقافة التسامح والسلام، والتي بات العالم بحاجة ملحة إليها في عالم اليوم لدورها الكبير في محاربة الفكر المتطرف.ويهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات إقليمية ودولية من أجل تعزيز ثقافة التسامح والسلام، وتسهيل تبادل الزيارات الرسمية بين الطرفين والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات المشتركة المتعلقة بتعزيز التسامح والسلام.