تكرم بدوية نجحت في محو أمية 700 فتاة وسيدة بمطروح

كرّم الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، سيدة بدوية من مطروح تمكنت من محو أمية 700 سيدة وفتاة من أبناء المحافظة.جاء ذلك خلال زيارة عمري لفصل محو الأمية بمطروح، مؤكدًا أن الدكتورة تهاني فرج، تعتبر نموذجًا مشرفًا بمطروح حيث اهتمت بتعليم المرأة البدوية وقامت بفتح فصل لمحو الأمية في قرية القصر، إضافة إلى عدة فصول أخرى في مرسي مطروح.وأكد أن السيدة البدوية قامت بجانب محو أمية الفتيات والسيدات بتعليمهم كيفية تصنيع المشغولات اليدوية لإحياء تراث مطروح البدوي وشاركت في كثير من المعارض بالمشغولات اليدوية للمتحررات من الأمية.