تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ«خلية اللجان النوعية» لـ8 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة بـ«العمليات النوعية» والمتهمون فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، لجلسة ٨ مايو المقبل.صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت، وأمانة سر أشرف صلاح، وأحمد مصطفى.كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات للاشتراك في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة، والمعارضين لتوجهات الجماعة، واستهداف المنشآت الجامعية، بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها العدائية.كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر، الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب، بغرض التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، وذلك أثناء إحراز المتهم الخامس عبوات حارقة استخدمها في العمليات العدائية، تنفيذا لغرضهم المقصود من التجمهر.