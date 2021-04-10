الرئيس التونسي يدعو لعقد لجنة التشاور السياسي مع مصر

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، بمقر إقامته بقصر القبة بالقاهرة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤكدا خلال لقائهما على ما تتقاسمه تونس ومصر من قيم ومبادئ وأهداف مشتركة وما يتوفر للبلدين من فرص وآفاق تعاون واعدة ومتنوعة في عدة مجالات.ودعا قيس سعيد خلال اللقاء مع مدبولي، إلى ضرورة التسريع بعقد الاستحقاقات الثنائية وفي مقدمتها اللجنة العليا، ولجنة التشاور السياسي لإجراء تقييم شامل لأطر التعاون والشراكة وصياغة مقاربات جديدة تمكن من الارتقاء بالعلاقات بين تونس ومصر إلى مراتب أفضل بما يمكن من تحقيق ما يرنو إليه الشعبان الشقيقان من استقرار ونماء، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء ثمن مواقف تونس الداعمة لمصر، وأعرب عن استعداد بلاده لمزيد من توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع تونس.