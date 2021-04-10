عبد الجواد: مبادرة البنك المركزي لتمويل شركات التطوير العقاري جيدة جدًا

أكد المهندس محمد عبد الجواد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن وجود مبادرة للبنك المركزي المصري لتمويل شركات التطوير العقاري للمشروعات تحت التنفيذ جيدة جدًا، مقترحًا عدم المطالبة بالتمويل للوحدات تحت الإنشاء.كما أكد عبدالجواد خلال التوصيات المقدمة من الجمعية للبنك المركزي والتي حصلت "الدستور" عليها، أن تكون الأقساط تصاعدية بما يتناسب مع الحدود الائتمانية للدخل، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لإثبات الدخل بالشكل الصحيح.وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن اشتراط إمكانية التمويل للعميل على الوحدات المنتهية التشطيب فقط يعد شرطا تعجيزيا.