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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير شوارع شبين الكوم (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 06:30 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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ؤ، ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بنطاق العاصمة بهدف تنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الحملة الميكانيكية المتفرع من شارع الجلاء القبلي، ووجه بتكثيف الأعمال والالتزام بكافة المواصفات الفنية وفقًا للجداول الزمنية المحددة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشارع موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهود للانتهاء من أعمال التطوير التي تتم بالطريق كما وجه رئيس حي غرب برفع تجمع نواتج هدم بشارع الجلاء القبلي والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة.

وخلال جولته الميدانية، تفقد التجهيزات النهائية لمجزر شبين الكوم تمهيدًا لتشغيله بتكلفة تقديرية 11 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من تركيب الرخام وجاهز حاليًا لاستقبال معدات التشغيل.

كما تفقد المحافظ أعمال فرد السن بشارع دنشواي مدخل العزبة الغربية بمنطقة مساكن السوق وتشمل الأعمال رصف المدخل والمنطقة المحيطة بالمساكن لإطفاء مظهر جمالي بالمنطقة وتوسعة الطريق، وكلف رئيس الحي بالتنسيق مع الكهرباء والمساحة لعمل رفع مساحي غدًا لحدود الشارع وإزاحة أعمدة الإنارة لتوسعة الطريق ولتيسير الحركة المرورية.

كما تابع المحافظ أعمال رصف عدد من متفرعات شارع دنشواي وهم ( محمد بكر، السيد عبد الحميد، القرش ) ووجه المحافظ باستكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات بالأرصفة الجانبية، مشددًا بضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية لأعمال الرصف، وكلف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإصلاح الفوري لعطل بشارع القرش المتفرع من شارع دنشواي، كما وجه رئيس الحي بضرورة إزاحة أعمدة الإنارة لتوسعة الطريق.

وأكد محافظ المنوفية أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتحسين الخدمة المقدمة لهم للأفضل، مؤكدًا حرصه على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات والتعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية.

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