Watch it تعرض 17 مسلسلاً لكبار النجوم فى شهر رمضان (فيديو)

طرحت منصة "watch it" الرائدة فى مجال المحتوى الدرامى والترفيهى الرقمى على مستوى مصر والشرق الأوسط، مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التي ستعرض عبر منصتها في شهر رمضان الكريم وهى 17 مسلسلا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تقدم باقة مميزة ومتنوعة من الأعمال الدرامية التي ترضى كل الأذواق من أعمال وطنية واجتماعية وصعيدية، ولا سيما في رسم الابتسامة على وجوه المشاهدين بعدة مسلسلات كوميدية، بالإضافة إلى عرض مسلسلات من 15 حلقة حتى لا يمل المشاهد من إطالة الأحداث.وأتاحت منصة watch it للجمهور والمشتركين، عرضا جديدا بدءا من شهر مارس الماضى، بأن يكون الاشتراك لمدة 3 شهور وذلك بـ 120 جنيهًا فقط، ليستطيع المشتركون مشاهدة أهم أعمال النجوم والنجمات والمسلسلات طوال الثلاثة أشهر بما فيها شهر رمضان، وذلك بمبلغ زهيد.