جروب «واتس آب» يقود الشرطة لضبط 43 ألف قرص منشط بالجمالية

تمكن رجال الشرطة بالقاهرة، من ضبط مالك صيدلية وسائق بحوزتهما 43 ألف قرص منشط بالجمالية.أكدت معلومات الأجهزة الأمنية، قيام شخصين بعرض منشطات للبيع عبر جروب بتطبيق التواصل الاجتماعى "واتس آب".وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجمالية، وتبين أنهما مالك صيدلية كائنة بمحافظة الغربية وسائق وبحوزتهما 8 كراتين منشطات بإجمالى 43٫200 ألف قرص مجهولة المصدر، داخل سيارة قيادة المتهم الثانى.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.