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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمي وبارزاني يؤكدان ضرورة تعزيز التكامل الأمني بين بغداد وأربيل

السبت 10/أبريل/2021 - 06:18 م
الكاظمي وبارزاني
الكاظمي وبارزاني
وكالات
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على ضرورة تعزيز التكامل الأمني بين المركز والإقليم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الكاظمي استقبل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وجرى خلال الاجتماع، وبحث عدد من الملفات التي تصب في مجال التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليمكردستان وفقا لما أطره الدستور، فضلا عن مناقشة جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتعاون في سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وأوضح البيان، أن الطرفين بحثا الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا وتصاعد الإصابات، والجهود الكبيرة الرامية إلى توفير الخدمات الصحية للمصابين وتوفير اللقاحات، مبينًا أن الكاظمي أثنى على التقدم الحاصل في مجال التأسيس للآليات الدستورية الداخلية، مستشهدا بالاتفاق على المحكمة الاتحادية، وتمكن مجلس النواب من تمرير الموازنة الاتحادية، الذي أعرب عن أمله في أن يتم تطبيقها بدقة، وعدم الدخول في اجتهادات وتفسيرات تتعارض مع تقديم الخدمة للمواطن العراقي، وعلى وفق مبدأ العدالة في توزيع الثروة".

وأكد الكاظمي بحسب البيان على ضرورة تعزيز التكامل الأمني بين بغداد وأربيل بالشكل الذي يحقق الاستقرار الداخلي، ويمنع حدوث أي فجوة يمكن أن
يستغلها الارهاب أو الجريمة المنظمة، في المناطق المتنازع عليها أو غيرها، موضحًا أن تكرار زيارات رئيس الإقليم إلى بغداد يبعث برسائل صحيحة لكل العراقيين ويساهم في بناء الثقة ويدل على حسن النية ويحفز روح التعاون المشترك والتنسيق في جميع المجالات لمصلحة البلد.

من جهته أعرب البارزاني، عن "امتنانه لحفاوة الاستقبال، وأشاد بجهود رئيس مجلس الوزراء سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا"، مؤكدا أن "الجهد الدبلوماسي العراقي في الفترة الماضية، وما تخلله من زيارات واجتماعات أبرز المكانة المستحقة للعراق باكمله، وأعاد دوره الطبيعي إقليميا ودوليا".

وأشاد البارزاني بحسب البيان "بنهج الحكمة في معالجة القضايا الداخلية، وارتفاع مستوى التنسيق الأمني، وضرورة تطويره، معربا عن دعمه للحكومة وتعزيز مكانة الدولة، بالشكل الذي يمكنها من معالجة تحدياتها"، مثنيًا على "تمرير مجلس النواب لقانون الموازنة، مؤكدا على أن حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والتقدم للعراق".

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