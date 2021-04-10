فريد العليبي: جماعات الإسلام السياسي تخشى تقارب تونس ومصر (حوار)

- كيف تقرأ زيارة الرئيس قيس سعيد إلى القاهرة في هذا التوقيت؟

- ما أبرز الملفات التي يمكن أن تكون محل اهتمام مشترك خلال المباحثات؟

- برأيك ما أبرز مجالات التعاون التي يمكن أن يتعاون فيها الجانبان لتعزيز العلاقات بين البلدين؟

- هل تعتقد أن نشهد مزيدا من التنسيق بين مصر وتونس بشأن قضايا المنطقة وخاصة الأوضاع في ليبيا؟

- ما أبرز العقبات التي قد تحول دون تطوير العلاقات بين البلدين؟

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته الأولى للقاهرة، والتي تمتد لثلاثة أيام العديد من القضايا الثنائية والدولية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن دعم بلاده للأمن المائي المصري.وفي حوار خاص لـ"الدستور"، أوضح الأستاذ الجامعي والمحلّل السياسي التونسي الدكتور فريد العليبي، أن زيارة الرئيس قيس سعيد إلى القاهرة تأتي في وقت تمر به المنطقة العربية بتحديات بالغة تؤثر على كلا البلدين، وإلى نص الحوار:هذه الزيارة يمكن فهمها زمنا ومحتوى من جهتين، الأولى أنها تأتي في وضع عربي يسوده الوهن والضعف فالحروب تعصف بعدد من الأقطار حيث تكثر الاعتداءات والتدخلات الخارجية بأشكالها المختلفة، وتجد لها قوى داخلية تعاضدها، وهذا يحتاج الى اتفاق في التحليل وتوجه نحو حلول ممكنة، والثانية أن تونس ومصر تمران بتجربتين مريرتين مع الإسلام السياسي وهو ما يمثل معضلة مشتركة تحتاج بدورها إلى تنسيق المواقف والجهود بين الرئيسين خاصة على ضوء المتغيرات الأخيرة في الأحداث والمواقف عربيا وعالميا.من المرجح أن الزيارة ستكون من ناحية مناسبة لبحث الوضع العربي وتصور حلول للأزمات التي تعصف به، خاصة المسألة الليبية، كما أنها ستكون من ناحية ثانية فرصة لبحث التحدي الذي يمثله الإسلام السياسي، فتونس ومصر تواجهان على هذا الصعيد مخاطرا، من بينها تمركز جماعات تكفيرية مسلحة في بعض المناطق تجمعها علاقات وثيقة من حيث الدعاية والتمويل والتسليح.المجالات كثيرة والأساسي فيها الآن هو السياسة العربية، وخاصة المسألة الليبية كما ذكرنا، ولكن الاقتصاد سيكون حاضرا أيضا، فالمبادلات التجارية بين الدولتين ضعيفة والمشاريع المشتركة شبه غائبة.نعم هذا مرجح جدا، ففي السابق كان هناك توجس على هذا الصعيد، وبدا كما لو أن هناك تنافسا بين جيران ليبيا من جهة الغرب، وجيرانها من جهة الشرق ومع تطور الأحداث تبين أن تونس والجزائر ومصر والعرب أجمعين يخسرون، بينما تستفيد قوى إقليمية ودولية من استثمار الأزمة الليبية بعرقلة حلها وإطالة أمدها والآن هناك إعادة تقييم للأوضاع ومحاولة لترتيب البيت الرسمي العربي، بما في ذلك بحث عودة سوريا، وهناك خطوات لافتة على هذا الصعيد.العائق الأبرز هو أن السلطة في تونس مشتتة والرئيس قيس سعيد لا يتمتع بالصلاحيات الدستورية الكافية لتطوير تلك العلاقات، وهناك قوي محلية تونسية ستعرقل مساعيه وفي صدارتها الإسلام السياسي الذي لا يخفي رفضه للتقارب مع مصر، ولكن التطورات الجيوسياسية الأخيرة في الخليج وتركيا، التي هى في غير صالح الإسلام السياسي ستضعف شيئا فشيئا تلك العراقيل.ويمكن للقوى الشعبية في البلدين من نقابات وأحزاب ومنظمات حقوقية وشبابية ونسوية ومثقفين وغيرهم، المساهمة بدورها في تحقيق ما تبتغيه مصر وتونس اللتان إذا ما اتحدت إرادتهما وعزيمتهما يمكنهما تحقيق الكثير.