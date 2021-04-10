القنصلية الروسية في الإسكندرية تحتفل بيوم اليتيم (صور)

نظمت القنصلية الروسية بالإسكندرية، السبت، احتفالية خيرية للأطفال بمناسبة يوم اليتيم، تزامنًا مع الذكرى الـ60 لأول رحلة إنسان إلى الفضاء، بالتعاون مع نادي روتاري الإسكندرية.تضمنت الاحتفالية عروضا موسيقية وفنية وعروضا ترفيهية، إضافة إلى مشاركة الحضور والأطفال بالعديد من الألعاب والمسابقات والورش، ووجبات غداء وحلويات للأطفال.تم تنظيم معرض صور عن الفضاء ورواد الفضاء، بالتنسيق مع البيت الروسي بالإسكندرية، وتقديم شرحا للأطفال وتعريفهم بأول إنسان يتمكن من الطيران إلى الفضاء الخارجى والدوران حول الأرض، وهو يورى جاجارين في 12 إبريل 1961 على متن مركبة الفضاء السوفيتية.