عضو فى «السيادة السودانى»: اتفاق السلام يواجه تحديات كبيرة

أكد الدكتور الهادي إدريس، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رئيس "الجبهة الثورية"، أهمية اتفاق جوبا للسلام، لما يؤديه من دور كبير في معالجة العديد من المشكلات والأعباء التي ورثتها البلاد من النظام السابق، موضحًا أن الاتفاق يواجه تحديات كبيرة.وقال الهادي إدريس، لدى مخاطبته اليوم السبت ورشة تعريفية باتفاق سلام جوبا، نظمها مركز "إشراقات الغد للدراسات والتنمية"، إن اتفاق سلام جوبا جاء نتاج لعمل شاق للأطراف الحكومية، وأطراف "الكفاح المسلح"، بالإضافة للأطراف الدولية، وبعد مفاوضات استمرت لعام ونصف العام، تم توقيعه في ظروف مختلفة عن أي اتفاق سابق.وأضاف أن هذا الاتفاق يواجه تحديات كبيرة، أهمها المناخ السياسي في البلاد، بالإضافة إلي التعقيدات المالية التي تواجهها الحكومة وتعقيدات اتخاذ القرارات وتنفيذها، فضلًا عن أن الاتفاق هو اتفاق مفتوح به قضايا لم يتم البت فيها وتم تفويض الشعب للبت فيها.وأوضح أن الإرادة السياسية القوية والفرص الكبيرة لتحقيق هذا الاتفاق ستقف أمام الأعداء المتربصين به.