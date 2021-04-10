1040 إصابة بكورونا فى كوبا

ذكرت وزارة الصحة الكوبية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت وكالة "برنسا لاتينا" الكوبية في نسختها الإنجليزية عن الوزارة إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 85 ألفا و572 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 453 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة، وبلغت الحالات النشطة 5105 حالات، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 79 ألفا و958 حالة.