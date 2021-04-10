هيئة قناة السويس يستقبل وفدًا من الأكاديمية العربية للعلوم (صور)

استقبل الفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس السبت، وفدًا من أعضاء هيئة التدريس والدارسين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، يرافقه الدكتور محي السايح عميد كلية النقل البحري، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة وقيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.في البداية، رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور، معربًا عن تقديره بالدور المنوط بالأكاديمية باعتبارها أحد الصروح العلمية الرائدة في مجال النقل البحري في الشرق الأوسط، مؤكدًا على دورها المهم في إعداد كوادر على دراية تامة بمتطلبات سوق النقل البحري.واستعرض رئيس الهيئة تطورات ومستجدات العمل بالهيئة خلال الآونة الأخيرة، موجهًا رسالة طمأنة بشأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من 2021 والتي سجلت عبور 4581 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 291 مليون طن.وأكد ربيع أن عمليات التطوير المستمرة بقناة السويس حافظت على مكانتها الرائدة لتظل الخيار الأول للخطوط الملاحية الكبرى، كما استطاعت القناة خلال 2021 أن تستقطب خطوط ملاحية لم تكن تعبر القناة من قبل وذلك بفضل السياسات التسويقية المرنة التي تتبعها الهيئة، وعلى رأس هذه الخطوط سفن ناقلات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة إلى أسيا.وشدد أسامة ربيع على استعداد الهيئة الدائم للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، وهو ما ظهر جليًا خلال إدارة أزمة جنوح السفينة البنمية العملاقة EVER GIVEN، حيث تحركت الهيئة على الفور من خلال عدة سيناريوهات للتعامل مع الموقف الطارئ بإمكانياتها الذاتية باستخدام المعدات التابعة للهيئة من حفارات أرضية وقاطرات بالإضافة إلى استحداث استخدام الكراكات في أعمال الإنقاذ البحري.من ناحيته، تقدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بالشكر لقيادة الهيئة والعاملين بها على جهدهم الكبير في تخطي أزمة جنوح السفينة البنمية العملاقة بنجاح حيث كانوا على قدر ثقة القيادة السياسية والشعب المصري بهم، وقدموا نموذجًا لقدرة المصريين على مواجهة التحديات المختلفة.وأكد رئيس الأكاديمية العربية إدراكه كمتخصص في مجال النقل البحري لمدى صعوبة عملية الإنقاذ التي أدارتها الهيئة بنجاح، خاصة مع الأبعاد الهائلة للسفينة والحمولات الضخمة التي كانت على متنها، علاوة على زوايا الجنوح.أضاف عبد الغفار أن الأزمة الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أهمية قناة السويس للمجتمع العالمي، مشيدًا بامتلاك الهيئة لاستراتيجية طموحة للتطوير والتحديث، سواء على صعيد القاطرات أو الكراكات أو مشروعات تطوير المجرى الملاحي.في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع هدية تذكارية لرئيس الأكاديمية الذي بدوره أهدى الفريق أسامة هدية تذكارية، أعقبها توجه الوفد للقيام بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة.