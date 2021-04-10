1088 إصابة بكورونا فى فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم السبت 1088 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة السابقة، من بينها خمس حالات وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 172 ألفا و461 حالة، تعافى منها 156 ألفا و255 حالة بعد تعافي 851 حالة جديدة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 13 ألفا و699 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1739 حالة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.