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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع كفاءة الوحدة السكنية لأحد أطباء مكافحة كورونا (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 06:54 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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انتهت محافظة كفرالشيخ بالتعاون مع مجلس المدينة من إعادة تأهيل الوحدة السكنية المخصصة لأيقونة الطب الدكتور محمود قنيبر الذي أصيب بكفف بصره جراء الإجهاد أثناء عمله بمستشفى عزل بلطيم، لعلاجه مرضى كورونا خلال الموجة الأولى للفيروس.

من المقرر فرش الوحدة السكنية المكونة من 3 غرف وحمام ومطبخ وصالة من قبل المشاركة المجتمعية خلال الأيام المقبلة لتنتقل إليها أسرة أيقونة الطب بالمحافظة عقب الانتهاء من فرشها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كرم أيقونة الطب، كما كرمه اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وسلمه عقد الوحدة السكنية التي تم رفع كفاءتها، والتي ستكون للطبيب وأسرته وأنجاله وأحفاده لمدة 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيًا، بأجر رمزي جنيه واحد، وسددت المحافظة الإيجار الشهري لمدة 25 عامًا.

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