مصرع وإصابة 10 جراء تفجير انتحارى فى مطعم شعبى جنوب الصومال

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، جراء تفجير انتحاري في مطعم شعبي بمدينة بيدوا جنوب الصومال.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الانفجار الذي نفذه انتحاري وقع، اليوم السبت، في مطعم سُويس الذي يقع بالقرب من فندق بيدوا.وغالبا ما تنفذ ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مثل هذه الهجمات الإرهابية الجنابة لإراقة دماء الشعب الصومالي.