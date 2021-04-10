أبومازن: نواصل الكفاح لتحقيق العدالة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، السبت، مواصلة الكفاح من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية وتجسيد الدولة المستقلة للشعب الفلسطيني الصامد، ليعيش في سلام على أرضه وأرض أجداده.وقال عباس- في كلمة متلفزة بمناسبة إطلاق فعاليات (بيت لحم عاصمة للثقافة العربية)، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية: "رغم المعاناة والظلم والقمع جراء الاحتلال الإسرائيلي المرير لأرضنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، فإننا عقدنا العزم على الاحتفال ببيت لحم عاصمة للثقافة العربية، برسالة من الفرح والسلام إلى بقية العالم".وأضاف أن اختيار بيت لحم لتكون عاصمة للثقافة العربية يأتي للتأكيد على أصالة الهوية الثقافية الفلسطينية، وهي رسالة فلسطين إلى عمقها العربيّ في ظل كل التحديات التي تعصف بالمنطقة العربية.وثمن عباس جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، لاعتماد 2021 عام إطلاق فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، بعد أن تأجل لعام كامل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.