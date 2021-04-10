ربة منزل تقتل طفلتها خنقًا في أوسيم بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط ربة منزل المتهم بقتل طفلتها 3 سنوات خنقًا في أوسيم.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بمصرع طفلة على يد والدتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وبها آثار خنق حول الرقبة.وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة طفلة تعانى من مرض نفسي وتتلقى العلاج، وقامت بخنق طفلتها، وتمكنت القوات من ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.