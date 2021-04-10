طارق عبدالعزيز: شخصيتى فى «كل ما نفترق» مفاجأة للجمهور

قال الفنان طارق عبدالعزيز، إنه يشارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "كل ما نفترق"، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، لافتًا إلى أن الدور الذي يقدمه في العمل مختلف تمامًا ولم يقدمه من قبل.وأضاف عبدالعزيز في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لا يستطيع أن يكشف تفاصيل الشخصية بالكامل، مشيرًا إلى أنها ستكون مفاجأة للجمهور، موضحًا أنه يشارك مع الفنان مصطفى قمر أيضًا من خلال مسلسل "فارس بلا جواز".وكان قد شارك مؤخرّا الفنان طارق عبدالعزيز من خلال فيلم "٦٠٠ كيلو" والذي شارك مؤخرًا في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته العاشرة والتي تم تكريم فيها الفنانة نادية الجندي.