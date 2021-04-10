الشرطة الفرنسية تداهم مطعم استقبل أكثر من مائة شخص

أعادت الشرطة الفرنسية أكثر من مائة شخص إلى منازلهم سواء كانوا قد أنهوا واجباتهم أم لا، بعد أن داهمت مطعمًا غير قانوني في شمال شرق باريس بعد منتصف ليل الجمعة السبت.وكتبت الشرطة في تغريدة أن منظم الفعالية ومالك المطعم احتجزا وجرى تغريم الرواد.وجاء ذلك بعد ساعات من مداهمة الشرطة لالتقاء آخر بين عدة أشخاص في مطعم في سان أوان سور سين، شمال باريس، أمس الجمعة، وجرى احتجاز الأشخاص أو تغريمهم أيضًا.وبحسب قناة "بي اف ام تي في" التليفزيونية، كان هناك 62 شخصًا في فعاليات غير قانونية.وجراء وضع فيروس كورونا المثير للقلق في فرنسا، جرى إغلاق الحانات والمطاعم.