عضو بالشيوخ: «حياة كريمة» تجسيد شامل ومتكامل لمفهوم حقوق الإنسان بمصر

قال طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير مئات القرى المصرية على مدار 3 سنوات بنحو 500 مليار جنيه، والوصول إلى تطوير مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري، هي واحدة من أبرز تجليات الاهتمام المصري بحقوق الإنسان وهي أهم بنود تعزيز حقوق الإنسان بمصر.وأضاف «عبدالهادي» خلال تصريحات له اليوم، أن الاهتمام بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان في مصر لا يتوقف عن حد حرية الرأي والتعبير وهو مكفول بالقانون، وفي إطار الحفاظ على تقاليد وأعراف المجتمع وحقوق الغير ودون التعدي ودون مغالطات وأكاذيب أو شائعات، موضحًا أن مصر وطوال السنوات الماضية، استطاعت تعزيز وتطوير مفهوم حقوق الإنسان، ليكون بشكل شامل.وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير الريف المصري، وهدفها الرئيسي رفع مستويات المعيشة ورفع مستوى الخدمات وتطوير قطاعات الصحة والكهرباء والمياه وتعزيز البنية التحتية، قائلًا: المبادرة تجسيد شامل ومتكامل لمعنى حقوق الإنسان.