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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى درويش يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى

السبت 10/أبريل/2021 - 06:27 م
مصطفى درويش
مصطفى درويش
حسين الجندي
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كشف الفنان مصطفى درويش، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد أن أعلنت زوجته عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والذي انتقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وقال درويش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نقل خالد النبوي من غرفه رعاية لغرفة عادية.. دعواتكم بالشفاء لفخر الفن كله".

ويشارك الفنان مصطفى درويش في السباق الرمضاني المقبل بثلاثة أعمال درامية، من بينها مسلسل ضد الكسر للفنانة نيللي كريم وإنتاج العدل جروب ومسلسل الفنانة زينة، والذي يحمل اسم كله بالحب.

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