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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء أيرلندا يحذر من دوامة تهدد السلام في إيرلندا الشمالية

السبت 10/أبريل/2021 - 06:47 م
رئيس الوزراء الأيرلندي
رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن
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حذر رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن، السبت، من دوامة تهدد السلام في إيرلندا الشمالية، بعد عشرة أيام من أعمال العنف وسط تفاقم التوتر جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة والعشرون لاتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998 التي أنهت ثلاثة عقود من "الاضطرابات" بين الجمهوريين وخصوصا الكاثوليك المؤيدين لإعادة التوحيد مع أيرلندا، والوحدويين (البروتستانت)، والتي أسفرت عن سقوط 3500 قتيل.

وقال مارتن، في بيان أوردته قناة (فرانس 24)، "من واجبنا بالنسبة لجيل الاتفاقية وللأجيال القادمة ألا ندخل في دوامة تعيدنا إلى الحقبة المظلمة من القتل الطائفي والخلافات السياسية"، مضيفا أن "الذين يتحملون مسؤوليات سياسية بيننا عليهم لعب دورنا والتأكد من عدم حدوث ذلك".
وتشهد المقاطعة البريطانية منذ أيام أعمال عنف غير مسبوقة منذ سنوات، خاصة في المناطق الموالية ذات الأغلبية البروتستانتية حيث أثار الخروج من الاتحاد الأوروبي شعورًا بالخيانة والمرارة، فيما أصيب عشرات من رجال الشرطة.

ودعا الوحدويون أمس الجمعة إلى إنهاء التظاهرات "احتراما للملكة والعائلة المالكة" بعد وفاة الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن 99 عاما.. ومع ذلك جرت صدامات مساء أمس لكنها أقل حدة مما كانت عليه في وقت سابق من الأسبوع.

وامتدت أعمال العنف في الأيام الأخيرة إلى مناطق الجمهوريين، حيث قام المتظاهرون، الخميس، برشق زجاجات حارقة وحجارة على قوات الشرطة التي عرقلت تقدمهم باتجاه مناطق الوحدويين، فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لأول مرة منذ سنوات.

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