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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة تعزيز التكامل الأمني بين بغداد وكردستان

السبت 10/أبريل/2021 - 06:45 م
الكاظمي
الكاظمي
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضرورة تعزيز التكامل الأمني بين بغداد وأربيل بالشكل الذي يحقق الاستقرار الداخلي، ويمنع حدوث أي فجوة يمكن أن يستغلها الإرهاب أو الجريمة المنظمة في المناطق المتنازع عليها أو غيرها.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن ذلك جاء خلال لقاء الكاظمي اليوم السبت مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وبحث الجانبان التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، فضلا عن مناقشة جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا وجهود توفير الخدمات الصحية للمصابين واللقاحات.

وأشار الكاظمي إلى أن تكرار زيارات رئيس إقليم كردستان إلى بغداد يبعث برسائل صحيحة لكل العراقيين ويساهم في بناء الثقة ويدل على حسن النية ويحفز روح التعاون المشترك والتنسيق في جميع المجالات لمصلحة البلد.

من جانبه، أشاد بارزاني بجهود الكاظمي على المستوى السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، مؤكدا أن الجهد الدبلوماسي العراقي في الفترة الماضية، وما تخلله من زيارات واجتماعات أبرزت المكانة المستحقة للعراق بأكمله، وأعادت دوره الطبيعي إقليميا ودوليا.

وأعرب رئيس إقليم كردستان عن دعمه للحكومة وتعزيز مكانة الدولة، بالشكل الذي يمكنها من معالجة تحدياتها، مثنيا على تمرير مجلس النواب لقانون الموازنة، مؤكدا أن حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والتقدم للعراق.

من جانب آخر، أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم أن شخصا قتل جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد.

ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول "إن عبوة ناسفة انفجرت، قرب مجمع بسماية جنوب شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتل شخص".

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