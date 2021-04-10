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السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)
السبت 10/أبريل/2021 - 05:40 م
احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان
عدسة هاجر رضا
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